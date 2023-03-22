Лондон, , 18:58 — REGNUM Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании, пишет Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В оборонном ведомстве указали, что этот «стандартный компонент» якобы не имеет никакого отношения к ядерному оружию, добавив, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями.

«Россия знает об этом», — говорится в заявлении британского министерства.

Ссылаясь на научные исследования, представитель минобороны утверждает, что воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обеднённым ураном «вероятно, будет низким». Он также отметил высокую эффективность снарядов при поражении бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что боеприпасы с обеднённым ураном наносят вред не только тем, против кого их применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания.

Как отмечает Military Watch Magazine, использование таких снарядов может иметь катастрофические последствия для окружающей среды: выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обеднённого урана могут перемещаться на расстояние свыше 40 км после каждого выстрела и легко попадают в дыхательные пути, а их период полураспада составляет свыше 4 млрд лет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о плачевных результатах применения боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии и Ираке. Тогда, отметил министр, пострадали десятки тысяч людей, был резкий всплеск онкологических заболеваний, на десятилетия была заражена почва. При этом, по его словам, применение боеприпасов с обеднённым ураном на Украине резко понизит, если вообще сохранит возможность страны производить качественное незаражённое продовольствие.

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