КДК РФС присудил «ПАРИ НН» техническое поражение в матче с «Торпедо»

Москва, , 18:43 — REGNUM Нижегородскому «ПАРИ НН» присуждено техническое поражение в матче 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) против московского «Торпедо». Об заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц на заседании КДК РФС.

Игроки «Пари НН» Тимур Сулейманов и Момо Янсане © Алексей Филиппов/РИА Новости

По его словам, такое решение принято в связи с участием полузащитника «ПАРИ НН» Ярослава Михайлова в матче, который прошел 19 марта и завершился со счетом 1:1. Хавбек, который на предыдущих играх получил по две желтые карточки был обязан пропустить матч с «Торпедо» из‑за автоматической дисквалификации.

«КДК РФС аннулировал результат матча «ПАРИ НН» и «Торпедо», нижегородской команде присуждено поражение со счетом 0:3, «Торпедо» — победа», — уточнил Григорьянц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КДК РФС принял решение в отношении главного тренера футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Виктор Гончаренко. Тот получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань.