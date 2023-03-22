Москва, , 18:43 — REGNUM Информация о проверках полицией блогера Елены Блиновской оказалась фейком. Об этом заявила сама создательница «Марафона желаний» в своём Telegram-канале.

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк. И прежде чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарный фактчекинг», — написала предприниматель.

Елена Блиновская © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блиновская заверила, что у неё нет проблем с законом.

«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — заявила блогер в интервью «Пятому каналу».

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что полиция проверяет доходы блогера Елены Блиновской после поступления ряда заявлений от участниц её марафонов, которые считают, что их обманули.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина. Позже дело завели и в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной, которая также не заплатила налоги на сумму более 120 млн рублей.