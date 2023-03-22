Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Сотрудники Главного следственного управления Санкт-Петербурга СК РФ опечатали два десятка баров в центре города на пересекающихся улицах Думской и Ломоносова. Об этом 22 марта сообщает интернет-газета «Фонтанка». Газета опубликовала фотографии, на которых видно, что на дверях заведений наклеены сигнальные ленты Главного следственного управления СК по городу. Об этом также сообщает 78.ru.

Бар Дарья Драй © ИА REGNUM

Официальных сведений о причинах закрытия заведений нет. По данным журналистов, правоохранители опечатали заведения в рамках расследования уголовного дела по ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ).

В сентябре сообщалось, что заведение общепита, в котором на праздновании свадьбы включали украинские националистические песни, закрыли на проверку в Крыму.