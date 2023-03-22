Санкт-Петербург, 22 марта, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления Санкт-Петербурга СК РФ опечатали два десятка баров в центре города на пересекающихся улицах Думской и Ломоносова. Об этом 22 марта сообщает интернет-газета «Фонтанка». Газета опубликовала фотографии, на которых видно, что на дверях заведений наклеены сигнальные ленты Главного следственного управления СК по городу. Об этом также сообщает 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар

Официальных сведений о причинах закрытия заведений нет. По данным журналистов, правоохранители опечатали заведения в рамках расследования уголовного дела по ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ).

В сентябре сообщалось, что заведение общепита, в котором на праздновании свадьбы включали украинские националистические песни, закрыли на проверку в Крыму.