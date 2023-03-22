Киев, 22 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. На Украине будут судить бывшего командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина. Заседание пройдёт в суде города Чернигова 24 марта. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Рассмотрение дела будет проходить в заочной форме.

Офис генерального прокурора Украины обвиняет Лапина в посягательстве на территориальную целостность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-полковника Александра Лапина в должности командующего Центральным военным округом (ЦВО) в середине февраля 2023 года сменил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

С 9 января Лапин был назначен новым начальником штаба Сухопутных войск Вооружённых сил (ВС) РФ.