Москва, , 18:19 — REGNUM Награждённые российские лётчики рассказали о том, как они пресекли нарушение американским беспилотником MQ-9 границ в Чёрном море в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано Министерством обороны.

Сергей Попов © Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Как сообщил майор Василий Вавилов, команду на вылет пилоты истребителей получили, когда несли дежурство по противовоздушной обороне. На перехват беспилотника, который двигался с целью нарушения государственной границы РФ, вылетели два экипажа.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли манёвры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», ― уточнил подробности Вавилов.

По словам майора Сергея Попова, оружие в ходе перехвата российские лётчики не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 14 марта над Чёрным морем. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. В тот же день он был обнаружен на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя. При этом российские истребители вернулись на аэродром, не применив бортовое вооружение и не вступив в контакт с беспилотником.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, вылетевшим на перехват американского беспилотника.