Москва, 22 марта, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Награждённые российские лётчики рассказали о том, как они пресекли нарушение американским беспилотником MQ-9 границ в Чёрном море в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано Министерством обороны.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Сергей Попов

Как сообщил майор Василий Вавилов, команду на вылет пилоты истребителей получили, когда несли дежурство по противовоздушной обороне. На перехват беспилотника, который двигался с целью нарушения государственной границы РФ, вылетели два экипажа.

«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли манёвры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», ― уточнил подробности Вавилов.

По словам майора Сергея Попова, оружие в ходе перехвата российские лётчики не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 14 марта над Чёрным морем. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. В тот же день он был обнаружен на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя. При этом российские истребители вернулись на аэродром, не применив бортовое вооружение и не вступив в контакт с беспилотником.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, вылетевшим на перехват американского беспилотника.