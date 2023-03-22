Москва, 22 марта, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Один из жителей Чувашии, у которого выявили сибирскую язву, предварительно на неделю ездил в Москву. Об этом 22 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным издания, это был третий житель региона, у которого за последние время выявили данную болезнь. Кроме того, еще 127 человек находятся на карантине, так как контактировали с заражёнными.

Сообщается, что поехавший в Москву заражённый также был на карантине. Именно после возвращения врачи выявили у него злокачественный карбункул.

Согласно медицинским данным, заражение сибирской язвой происходит обычно через повреждённую кожу. Также были зафиксированы редкие случаи заражения через слизистые ткани.

О выявлении третьего заболевшего сибирской язвой в Чувашии стало известно 22 марта. За неделю до этого о двух выявленных случаях сообщил глава региона Олег Николаев.