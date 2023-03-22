Вена, 22 марта, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Россия всегда будет крупнейшим соседом Европы и при этом очень важным для европейских стран. Связи с Россией, если и будут ослабевать, то не сразу, а постепенно. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

ИА REGNUM Россия

«Полагать, будто России больше не будет и что мы можем разорвать связи с ней во всех областях, иллюзорно», — цитирует дипломата Reuters.

По словам Шалленберга, нельзя забывать, что «Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры», нравится это кому-то или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга, в декабре 2021 года заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. Как отметил глава государства, Россия и Австрия являются давними надёжными партнёрами в торговой, инвестиционной и энергетической сферах.