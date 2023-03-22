Рябков: посыл встречи глав России и Китая заключается в наличии альтернативы диктату США

Москва, , 18:10 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал посыл встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом дипломат сообщил 22 марта на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи © Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

«Посыл встречи Путина и Си Цзиньпина заключается в том, что есть альтернатива диктату США», — уточнил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров, которые длились около трёх часов, подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, лидеры России и Китая подписали заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере, указал Путин.