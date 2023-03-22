Москва, 22 марта, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Банк России начнет тестирование реальных платежей с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база», — заявили в пресс-службе.

ЦБ готов к проведению пилота в апреле 2023 года. В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю прошел в Госдуме первое чтение.

В Банке России уточнили, что в планирующемся пилотном проекте будет принимать участие ограниченное число клиентов 13 банков. В рамках пилотного периода ЦБ протестирует такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении в России цифрового рубля инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Законопроект включает в Гражданский кодекс РФ положения о цифровом счете (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора — договора цифрового счета (кошелька), порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.