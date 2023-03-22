Москва, 22 марта, 2023, 18:08 — ИА Регнум. План по привлечению внебюджетных средств для инвестирования в реализацию национальных проектов в 2022 году был выполнен только на 43%. Об этом 22 марта сообщил глава департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина Николай Бегчин на тематическом круглом столе в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Он отметил, что изначально реализация нацпроектов была рассчитана на то, что будут привлекаться частные средства. Недофинансирование проектов наблюдается с 2019 года, когда их только запустили.

«Когда хронически не исполняется то, что стояло в плане, это говорит просто о необоснованности изначальных плановых показателей внебюджетного финансирования», — сказал Бегчин.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что регионы смогут получить беспроцентные казначейские кредиты за счёт средств, зарезервированных на 2024 год под нацпроекты.