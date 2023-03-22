Москва, 22 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил родным ушедшего из жизни на 71-м году экс-главы Центризбиркома Владимира Чурова телеграмму с соболезнованиями.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Владимир Чуров

Глава государства подчеркнул, что Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным и преданным своему делу человеком, всегда трудившимся с полной самоотдачей.

«На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля 22 марта.

О кончине бывшего главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова сообщил депутат Государственной думы Леонид Ивлев. Государственный деятель скончался на 71-м году жизни утром 22 марта. Парламентарий отметил, что Чуров незадолго до смерти перенёс инфаркт.

Владимир Чуров занимал пост главы ЦИК в период с 2007 по 2016 год перед тем, как в марте 2016 года его место заняла экс-омбудсмен Элла Памфилова. После этого бывший глава Центризбиркома стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел, а в его компетенцию входили вопросы наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах.