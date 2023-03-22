Минск, , 17:50 — REGNUM На территории Белоруссии спецслужбы продолжают ряд операций по пресечению деятельности диверсантов. Об этом 22 марта на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о диверсии против самолёта ВКС России на аэродроме Мачулищи под Минском и ликвидации сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) иностранного гражданина, готовившего теракт в Гродно.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Белорусский лидер отметил, что подобные инциденты для республики в новинку.

«Мы не то, что не ожидали. Ожидали. И я в том числе, и военные. Но нам кажется это невероятным», ― указал Лукашенко.

Он рассказал о взаимодействии, когда была попытка теракта на аэродроме Мачулищи.

«Вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали», ― рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко призвал народ сплотиться перед лицом угроз, чтобы не дать возможности Западу расшатать ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести жесточайшую зачистку в стране тех, кто причастен к террористической деятельности. Он призвал готовиться всех, кто вынашивает террористические планы, пообещав вычистить их из общества.

Диверсия против самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, в результате которого воздушное судно получило незначительные повреждения, была совершена в конце февраля. По подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник спецслужб Украины. Известно, что террорист родился в Кривом Роге, а жил в Крыму.

19 марта в Гродно сотрудники КГБ ликвидировали иностранного гражданина, который готовил теракт. При задержании он оказал сопротивление.