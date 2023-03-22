Москва, , 17:46 — REGNUM В разговоре с ИА REGNUM представитель Сергея Полунина объяснила, почему артист сегодня не явился на церемонию вручения премий для деятелей культуры. По словам представителя, Полунин находится на сцене, где работает с артистами балета.

Сергей Полунин © Александр Вильф/РИА Новости

«Он сегодня весь день провел на сцене в Крокусе. Очень занят работой и не может отвлечься. В данную минуту он тоже находится на сцене, ведь вечером у него сегодня премьера», — заявила представитель артиста Елена Лихачева.

Сегодня в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения премии для деятелей культуры и искусства обнаружил отсутствие одного из лауреатов, а именно танцора балета украинского происхождения Сергея Полунина.

Как отметил глава российского государства, Полунин является молодым, однако уже признанным мастером, который уже вписал свои страницы в историю мировой хореографии.

«Только чего-то я его не вижу», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не все лауреаты госнаград смогли присутствовать на событии из-за работы. Сам танцор Полунин вечером в среду, 22 марта, примет участие в премьере балета «Мастер и Маргарита».