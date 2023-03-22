Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов

Москва, , 17:42 — REGNUM Центробанк возобновил публикацию структуры международных резервов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банк России начинает публиковать расширенный состав показателей по международным резервам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Банке России добавили, что формат ежемесячной публикации обновлен начиная с данных на 1 марта 2022 года.

Доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. На 1 марта 2023 года международные резервы России составляли $574,2 млрд против $617,1 млрд годом ранее. За год объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7% — до $410,65 млрд. В результате доля валюты в международных резервах сократилась до 71,5% с 72,4%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщило, что российские банки с 1 октября 2023 года обязаны прекратить использовать систему SWIFT для перевода денег внутри страны. На территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Данная мера вводится для обеспечения надёжности и безопасности финансовых операций.