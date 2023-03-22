Москва, 22 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды пилотам Су-27, перехватившим американский дрон MQ-9 над Чёрным морем. За отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район временного режима использования воздушного пространства лётчики награждены орденами Мужества. Об этом говорится в опубликованном 22 марта на сайте Минобороны видео.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Сергей Шойгу наградил пилотов СУ-27

Ранее Сергей Шойгу представил к наградам пилотов, которые предотвратили нарушение американским беспилотником границ района временного режима использования воздушного пространства, который был установлен в целях проведения спецоперации.

Инцидент произошёл 14 марта. Дрон летел с выключенными транспондерами. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. При этом российские истребители вернулись на аэродром, не применив бортовое вооружение и не вступив в контакт с беспилотником.

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Специалисты Минобороны РФ обнаружили упавший в Чёрное море американский беспилотник MQ-9 Reaper в тот же день на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя.