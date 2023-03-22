Москва, 22 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай» 22 марта заявил, что на данный момент вероятность ядерного конфликта достигла своего максимума за последние несколько десятилетий.

EPA/MARTIAL TREZZINI/ТАСС Сергей Рябков

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал дипломат.

Российская Федерация напрямую следует ключевым положениям о том, что мир должен быть безопасным свободным от ядерной угрозы, отметил Рябков.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что решение Москвы о временной приостановке своего участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений было неизбежным и вынужденным на фоне угрозы в области безопасности.