Киев, 22 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Власти Киева рассматривают предложение снести памятник красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу, но при этом коня, на котором сидит Щорс, как «признанное произведение искусства», хотят оставить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве продолжаются уже длительное время, мэрия города ожидает соответствующее разрешение от минкультуры.

Ведомство выдвинуло предложение демонтировать только фигуру офицера, а коня, на котором он сидит, оставить.

«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь… Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая», — приводит слова Ткаченко издание.

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Памятник представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года в Киеве демонтировали памятник советскому военному лётчику Валерию Чкалову.