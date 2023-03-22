Сараево, 22 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Деятельность Госдепа США, направленная на вмешательство во внутренние дела других государств, является шокирующей и возмутительной. Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции со своим боснийским коллегой, которая транслировалась на его странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Как отметил Сийярто, комментируя отчёт Госдепа США о ситуации с правами человека в Боснии и Герцеговине, он в шоке от таких действий американского внешнеполитического ведомства о внутренних проблемах и положении в других государствах.

Также глава МИД Венгрии отметил, что он не может себе представить, чтобы венгерский или боснийский МИД писали такого рода доклады, так как ситуация в других странах не является их делом и к ним не относится.

«Я считаю возмутительным и шокирующим, что вашингтонские бюрократы собираются и делают такие заявления о наших странах, ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идет из США. Остановите это уже», — сказал он.

При этом Сийярто подчеркнул, что только жители Боснии и Герцеговины или Венгрии имею право решать, довольны ли они ситуацией в своих странах и своими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит возможное вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс. Венгрия будет против этого до тех пор, пока права закарпатских венгров не будут восстановлены.