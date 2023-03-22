Польские дальнобойщики устроили акцию против перевозчиков из России и Белоруссии

Варшава, , 17:29 — REGNUM В Польше дальнобойщики 22 марта устроили протестную акцию. Они требуют ограничений для белорусских и российских фирм, занимающихся грузоперевозками. Принудительная забастовка, в которой принимают участие 200 грузовиков, организована группой независимых перевозчиков. Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Польши.

Грузовой транспорт на белорусско-польской границе © Сергей Бобылев/ТАСС

Предприниматели из Лукува, Дорохуска, Люблина, Тересполя, Белой Подляски, Лошице, Вышкува требуют от властей запрета на ввоз полуприцепов из Белоруссии и России. Кроме того, они выступают против работы в Польше транспортных фирм с российским и белорусским капиталом и просят восстановить разрешения для украинских перевозчиков.

«Протест в среду — еще один пример большого количества ошибочных решений властей. Государство без всякого объявления, без учёта каких-либо аспектов, связанных с экономикой, предпринимает шаги, которые, по сути, блокируют возможность осуществления перевозок», ― прокомментировал президент Ассоциации польских перевозчиков ZMPD Ян Бучек.

Польские водители выражают недовольство в связи с тем, что якобы российские и белорусские фирмы вытесняют их с рынка. Протестующие намерены передать свои требования правительству и дать ему две недели на ответ. В противном случае они пригрозили не останавливаться на предупредительной забастовке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале было ограничено движение грузового автотранспорта на последнем из работавших пограничных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии Кукурыки — Козловичи. Это привело к тому, что на границе Белоруссии на выезд в страны Евросоюза начали скапливаться сотни грузовиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотским поступком» решение Польши ограничить движение грузовиков через границу.

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