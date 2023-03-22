В Польше дальнобойщики устроили акцию против перевозчиков из России
Варшава, 22 марта 2023, 17:29 — REGNUM В Польше дальнобойщики 22 марта устроили протестную акцию. Они требуют ограничений для белорусских и российских фирм, занимающихся грузоперевозками. Принудительная забастовка, в которой принимают участие 200 грузовиков, организована группой независимых перевозчиков. Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Польши.
Предприниматели из Лукува, Дорохуска, Люблина, Тересполя, Белой Подляски, Лошице, Вышкува требуют от властей запрета на ввоз полуприцепов из Белоруссии и России. Кроме того, они выступают против работы в Польше транспортных фирм с российским и белорусским капиталом и просят восстановить разрешения для украинских перевозчиков.
«Протест в среду — еще один пример большого количества ошибочных решений властей. Государство без всякого объявления, без учёта каких-либо аспектов, связанных с экономикой, предпринимает шаги, которые, по сути, блокируют возможность осуществления перевозок», ― прокомментировал президент Ассоциации польских перевозчиков ZMPD Ян Бучек.
Польские водители выражают недовольство в связи с тем, что якобы российские и белорусские фирмы вытесняют их с рынка. Протестующие намерены передать свои требования правительству и дать ему две недели на ответ. В противном случае они пригрозили не останавливаться на предупредительной забастовке.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале было ограничено движение грузового автотранспорта на последнем из работавших пограничных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии Кукурыки — Козловичи. Это привело к тому, что на границе Белоруссии на выезд в страны Евросоюза начали скапливаться сотни грузовиков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотским поступком» решение Польши ограничить движение грузовиков через границу.
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