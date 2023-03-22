Рим, 22 марта, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Бывший председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе своего выступления в нижней палате итальянского парламента 22 марта раскритиковал решение Великобритании передать Украине бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Иван Шилов ИА REGNUM Джузеппе Конте

«Никто в Италии и в Европе не выступил с заявлением, чтобы дистанцироваться от нашего британского союзника, который объявил об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном. Вы втягиваете нас с головой в войну», — заявил Конте.

Также он подчеркнул, что наращивание поставок летального оружия и техники для Вооружённых сил Украины не является верным путём к скорейшему разрешению конфликта.

Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о решении передать Украине партию бронебойных снарядов, содержащих обеднённый уран, вместе с эскадроном основных боевых танков Challenger 2. Позднее глава российского Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что существует вероятность необратимого вреда здоровью при применении подобного вида боеприпасов.