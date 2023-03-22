Врио главы ДНР подписал указ о создании в регионе штаба гражданской обороны

Донецк, , 17:16 — REGNUM Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) создал в регионе врио главы республики Денис Пушилин. Соответствующий указ 22 марта опубликован на сайте главы ДНР.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Создать штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Также в указе главой создаваемого штаба назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.

При этом в качестве основных задач нового штаба названы: организация проведения мероприятий по гражданской обороне, координация деятельности органов управления, осуществление методического руководства и координации деятельности штабов гражданской обороны районов и городов ДНР и штабов гражданской обороны предприятий.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент население Мариуполя составляет уже порядка 280 тыс. человек. Жители города возвращаются в него быстрее, чем это ожидалось.