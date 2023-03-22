Москва, 22 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, делает США де-факто участником конфликта. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

«Рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны», — сказал Рябков.

Он отметил, что Москва постоянно призывает Вашингтон отказаться от эскалации конфликта на Украине. По мнению замглавы МИД, в Конгрессе США не понимают, какие последствия может спровоцировать такая политика Вашингтона.

Ранее Рябков осудил заявление Вашингтона, что американские беспилотники продолжат летать в зоне, где Россия ввела специальный режим из-за спецоперации. Дипломат заявил, что США «нарываются» на контрмеры.