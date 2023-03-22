Рябков: Россия не может вести дела с США как прежде
Рябков: в ситуации открытого противостояния Россия и США не могут вести дела как прежде
Москва, 22 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, делает США де-факто участником конфликта. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Рассматриваются всё более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлечённой в этот конфликт стороны», — сказал Рябков.
Он отметил, что Москва постоянно призывает Вашингтон отказаться от эскалации конфликта на Украине. По мнению замглавы МИД, в Конгрессе США не понимают, какие последствия может спровоцировать такая политика Вашингтона.
Ранее Рябков осудил заявление Вашингтона, что американские беспилотники продолжат летать в зоне, где Россия ввела специальный режим из-за спецоперации. Дипломат заявил, что США «нарываются» на контрмеры.