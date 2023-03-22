Москва, 22 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Елену Проничеву на посту генерального директора Политехнического музея сменил Дмитрий Кожанов. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Политехнический музей

«22 марта статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов», — говорится в сообщении.

Кожанов перешёл на должность директора музея с поста помощника президента НИЦ «Курчатовский институт». По словам Аллы Маниловой, «Минкульт возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея».

Экс-директор Елена Проничева будет руководить Третьяковской галереей, её назначение на должность произошло в феврале 2023 года.

Ранее также произошла смена директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Этот пост после десяти лет руководства музеем покинула Марина Лошак. На должность директора назначена Елизавета Лихачева.