Париж, 22 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Во Франции признали угрозу американскому доллару после слов президента России Владимира Путина об использовании при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки китайской валюты (юаня). Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал перестать быть собачками США и зависеть от Вашингтона, пишет РИА Новости.

«Колоссально: Россия официально поощряет использование китайской валюты (юаня) для торговли с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает со своего пьедестала! Давайте перестанем быть собачками Вашингтона, а станем уравновешивающей силой в этом мире», — приводит издание слова политика.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

С критикой французских властей и других руководителей стран — членов Евросоюза, а также мировых держав лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступал неоднократно. Так, в феврале 2023 года он организовал манифестацию в поддержку выхода Франции из НАТО и призывал перестать поставлять оружие Украине.