Вашингтон, 22 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. По мнению читателей американского портала American Thinker, Украину давно пора поделить между Польшей и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Американские читатели высмеяли Вашингтон, который до сих пор пытается поддержать Украину, написав, что представители США могут и дальше носить ленты, спасающие людей от смерти.

«Ленточки творят чудеса! Лечат рак, меняют пол и выигрывают войны. Нацепил — и порядок», — написал один из читателей.

Другой пользователь написал, что Украину пора разделить: всё к востоку от Днепра отойдет к России, а всё к западу — к Польше. При этом читатель подчеркнул, что «совершенно неважно, что там себе думают «украинцы». По его мнению, когда Украина будет сама финансировать свои войны, тогда и получит право на мнение.

«Исторически именно эти две страны контролировали нынешнюю Украину. Считай, последние 700 лет», — считает читатель, отметив, что, приобретя территорию и население, Польша станет крупным игроком в Европе.

Помимо этого, часть американских читателей не понимает, что Америка получит за свои деньги, инвестируемые в поддержку Украины.

«Мораль сей басни такова — не расшвыривай деньги попусту», — считает один из пользователей на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отвергли предложенный Китаем мирный план по урегулированию кризиса на Украине, так как не стремятся к миру. По его словам, в Белом доме, который отверг план Китая по прекращению огня, придерживаются позиции, сформированной в девяностые годы.