Москва, 22 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать деградацией российско-американских отношений. Об этом дипломат сообщил на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире. 2022

«Любые обсуждения компромиссных договоренностей с США по возвращению РФ к ДСНВ лишены политического смысла и практической цели», — уточнил Рябков.

По его словам, США следует одуматься и не продолжать «игру с огнём» по вопросу восстановления ДСНВ.

Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС, также отметил, что в настоящее время нет оснований для секретных или открытых переговоров с США по тематике ДСНВ.

«Здесь просто нет точек соприкосновения», — уточнил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе дискуссий на сессии клуба «Валдай» Сергей Рябков заявил, что вся обстановка в сфере безопасности изменилась для России принципиальным образом из-за курса США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине. Вновь Рябков подтвердил, что решение о приостановке участия России в ДСНВ из-за связанных с деструктивными и враждебными действиями США обстоятельств было вынужденным и практически неизбежным. Москва при этом намерена учитывать при возможности продления ДСНВ способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против РФ.