Москва, 22 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Вся обстановка в сфере безопасности изменилась для России принципиальным образом из-за курса США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Как отметил Рябков, слова которого приводит ТАСС, решение о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за связанных с деструктивными и враждебными действиями США обстоятельств было вынужденным и практически неизбежным.

«Абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли принципиальным образом для нас всю обстановку в области безопасности», — сказал он.

Также Рябков отметил, что Москва намерена учитывать при возможности продления ДСНВ способность США, Франции и Великобритании совместно использовать ядерные потенциалы против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта замглавы МИД Сергей Рябков отреагировал на заявления США о якобы недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ. Он назвал это «отрицанием фактов и происходящего в мире».