Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Виктор Гончаренко получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Виктор Гончаренко © Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы рассмотрели удаление главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко за нецензурную брань в адрес судьи. За это он дисквалифицирован на три матча РПЛ», — заявил в беседе с журналистами глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Уточняется, что инцидент произошёл 18 марта на матче 20-го тура регулярного чемпионата России по футболу «Урал» — «Динамо» (0:1). В компенсированное время второго тайма главный арбитр Алексей Амелин показал Гончаренко красную карточку.

Матч 20-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Урал» — «Динамо» завершился победой московской команды со счетом 0:1. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил 20-летний нападающий молодежной сборной России U21 Константин Тюкавин после передачи Ярослава Гладышева.