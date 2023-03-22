Минск, 22 марта, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Поставка Лондоном боеприпасов с обедненным ураном Киеву приведёт только к эскалации конфликта на Украине. Об этом 22 марта на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский лидер добавил, что в случае поставок Украине таких снарядов Минск может получить от Москвы боеприпасы с «настоящим ураном». Он также отметил, что если только эти боеприпасы будут использованы, то ответные меры России и последствия будут страшными.

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обеднённый уран, вы это прекрасно знаете», ― указал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

При этом он уверен, что власти Великобритании на такой шаг не пойдут.

«Уран — это болтовня. Они никогда этого не сделают», — прокомментировал белорусский лидер.

Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.