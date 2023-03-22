Тамбов, , 16:55 — REGNUM Весной 2023 года Тамбовская областная дума отмечает 29 лет с момента своего основания. Почти тридцатилетняя история регионального парламента — это сотни заседаний, сотни принятых законов и постановлений, направленных на поддержку социальной сферы, экономики, на развитие всех сфер жизни Тамбовщины.

Е.А. Матушкин. Фото Павла Васильева. Пресс-служба Тамбовской областной думы

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин написал статью под названием «Быть депутатом — значит приходить на помощь». В ней он рассказывает о деятельности депутатов регионального парламента, которая выходит за рамки законотворчества. «Мне кажется, что понятие слова «депутат» с течением времени становится всё многограннее, приобретая новую окраску в связи с возрастающими функциями, которые сами народные избранники на себя налагают. Депутат — это помощник, соратник и единомышленник людей, которые доверили ему выражать свои интересы и интересы жителей всего региона — учителей, врачей, земледельцев, строителей, работников заводов и ученых. И деятельность депутата — это не только законотворчество. Мне кажется, есть в этой жизни что-то не менее важное, чем создавать законы», — считает Евгений Матушкин.

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Он рассказывает о шефстве областной думы над социальными учреждениями — областным Домом ребенка, интернатом для ветеранов войны и труда, о внимании к людям, которые нуждаются в помощи. «С того момента, как Тамбовщина стала принимать граждан из ДНР, ЛНР, с территории Украины, депутаты регионального парламента не остаются в стороне от их проблем. Мы регулярно навещаем их в местах временного проживания, помогаем обустроить быт, интересуемся их нуждами. Гражданам, разместившимся в гостинице «Уют» в городе Тамбове, мы привезли муку, блинницы и мёд — чтобы люди могли вечерами устраивать чаепитие с блинами. Многим — и детям, и взрослым — требовалась одежда и обувь — эти просьбы тоже были исполнены», — рассказывает Евгений Матушкин.

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Также он отмечает важную роль депутатов как лидеров общественного мнения в патриотическом воспитании молодого поколения. В Тамбовской области работает проект «Историческая память». «На протяжении пятнадцати лет на внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами тех, кто из отчего дома ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся обратно. За это время в области был построен 151 мемориал, на которых увековечено около 180 тысяч имен наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость Отчизны. Значительный вклад вносят депутаты регионального парламента. И эта работа будет продолжаться, пока не будет увековечено имя каждого защитника», — пишет Евгений Матушкин. В заключении статьи он делится мнением о том, каким должен быть современный депутат.

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«Современный депутат не должен быть чиновником, отгородившимся от избирателей, сидящим в кабинете и не знающим, что происходит за его пределами. Наоборот, это человек, который обращен лицом к людям, у которого можно попросить помощи в насущном вопросе. Такой позиции — быть в постоянном диалоге с населением — придерживается руководитель нашего региона, глава Тамбовской области Максим Егоров», — считает Евгений Матушкин.

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Подробнее со статьей можно ознакомиться на сайте Тамбовской областной думы.