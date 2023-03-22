При обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Донецк, 22 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Мирный житель посёлка Административный в Донецке получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ 22 марта, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
По словам главы города, обстрел украинские боевики вели по Куйбышевскому району Донецка. Кулемзин отметил, что «анкетные данные» пострадавшего уточняются. Кроме того, обстрелом повреждён многоквартирный дом.
Напомним, Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли в 13:45 и в 14:15 мск со стороны села Нетайлово. По городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.
Под обстрел ВСУ сегодня также попали Петровский и Кировский районы Донецка, причём ночью украинские боевики применили оперативный тактический ракетный комплекс «Точка-У». Ракетой разрушено здание водоканала.
В Кировском районе в 13:30 мск в микрорайоне Абакумова по улице Печёрской пострадал один из домов частного сектора. Кровля дома получила повреждение.