Львова-Белова заявила, что не получала от МУС никаких обвинительных документов

Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках рабочей поездки в Екатеринбург заявила, что не получала от Международного уголовного суда никаких документов о вменяемых ей преступлениях и намерена продолжать свою работу.

Международный уголовный суд © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Буду продолжать работать», — заявила детский омбудсмен, отвечая на вопрос телеканала «Россия 24», что она намерена делать после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на её арест.

Также она отметила, что 380 детей, эвакуированных из новых регионов России и устроенных в семьи, до этого долгое время находились в социальных учреждениях и детских домах. По словам Львовой-Беловой, у этих детей нет близких родственников.

17 марта на сайте так называемого Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обвиняются в совершении «военных преступлений в ходе конфликта на Украине». Представители российской власти неоднократно подчёркивали, что такое решение МУС является абсурдным и незаконным. В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.