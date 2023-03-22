Politico: только семь из 30 членов НАТО смогли достичь цели тратить на оборону более 2% ВВП

Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Всего семь стран НАТО из 30 членов альянса достигли целевого показателя увеличить военные траты на сумму, превышающую 2% ВВП. Не смогли выполнить обещание увеличить расходы на оборонные нужды в 2022 году, в частности, Германия, направившая всего 1,49% от ВВП, Италия — 1,51% и Франция — 1,89%. Об этом 22 марта пишет американское издание Politico

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно отчету генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам за 2022 год, обнародованному 21 марта, из 30 членов альянса справились с задачей потратить не менее 2% своего ВВП на нужды армии только Греция, Польша, прибалтийские государства, а также Великобритания и США.

Так, отмечается, что на долю Соединенных Штатов приходится 54% экономической производительности альянса, но они берут на себя 70% оборонных расходов. На долю Великобритании приходится 6% общих расходов НАТО, Германии — около 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя результаты исполнения обещания стран НАТО увеличить военные траты более чем на 2% от своего ВВП, заявил, что члены альянса слишком медленно согласовывают расходы на оборону.