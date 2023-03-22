Рolitico: из 30 членов НАТО лишь семь тратят на оборону более 2% ВВП
Politico: только семь из 30 членов НАТО смогли достичь цели тратить на оборону более 2% ВВП
Вашингтон, 22 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Всего семь стран НАТО из 30 членов альянса достигли целевого показателя увеличить военные траты на сумму, превышающую 2% ВВП. Не смогли выполнить обещание увеличить расходы на оборонные нужды в 2022 году, в частности, Германия, направившая всего 1,49% от ВВП, Италия — 1,51% и Франция — 1,89%. Об этом 22 марта пишет американское издание Рolitico
Согласно отчету генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам за 2022 год, обнародованному 21 марта, из 30 членов альянса справились с задачей потратить не менее 2% своего ВВП на нужды армии только Греция, Польша, прибалтийские государства, а также Великобритания и США.
Так, отмечается, что на долю Соединенных Штатов приходится 54% экономической производительности альянса, но они берут на себя 70% оборонных расходов. На долю Великобритании приходится 6% общих расходов НАТО, Германии — около 5%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя результаты исполнения обещания стран НАТО увеличить военные траты более чем на 2% от своего ВВП, заявил, что члены альянса слишком медленно согласовывают расходы на оборону.