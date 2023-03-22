Киев, 22 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Для «сдерживания» России нужно не только поставлять оружие Киеву, но и возвести стену между Россией и Украиной. Об этом 22 марта заявила на брифинге посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

«На границе с Российской Федерацией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена», — сказала она.

Фельдгузен отметила, что Берлин в течение последнего года активно поставлял Киеву вооружение и оказывал другую помощь. По её словам, это будет продолжаться до завершения вооружённого конфликта.

Кроме того, посол отметила, что необходимо обеспечить украинцев вооружением и Германия будет помогать ВСУ, а также окажет другую помощь.

В начале марта обозреватель Global Times Марк Блэклок указал, что поведение лидеров западных государств свидетельствует об их желании продолжения конфликта на Украине. Он считает, что западные политики готовы продолжать борьбу с Россией руками Украины и воспринимают ситуацию как «игру с нулевой суммой». В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружения Киеву только затягивают конфликт.