Сеул, , 16:35 — REGNUM В центре Сеула, около посольства России, состоялся митинг в поддержку спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

В акции принимали участие активисты «Антиимпериалистического форума», «Объединения за реализацию самостоятельного объединения» и других гражданских организаций страны.

В ходе своих выступлений они заявили, что спецоперация — это также борьба России с американским империализмом. Представители общественных организаций выразили поддержку российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину, сражающимся в этом конфликте и за свой суверенитет, и за возможность реализации принципов справедливости для всего человечества.

Также глава «Антиимпериалистического форума» Хван Сон Хван заявил, что жители Южной Кореи понимают, что Россия сражается не с Украиной, которая стала орудием в руках Запада, а с западным империализмом, превратившим весь мир «в море крови и огня».

При этом он отметил, что ситуация на Украине важна для Южной Кореи, находящейся, по его мнению, в положении колонии США.

«Ради соблюдения национальных интересов нынешней метрополии — США, военная и долларовая гегемония которой катится к закату, — и бывшей метрополии — Японии — у нас складываются враждебные отношения не только с братской Северной Кореей, но и с нашими соседями Китаем и Россией. В результате мы можем вскоре столкнуться с такими катаклизмами, которых не видывали раньше», — подчеркнул Хван Сон Хван.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта сотни протестующих вышли на митинг в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, с требованием прекратить военную и финансовую помощь киевской армии, а также отказаться от санкций и вооружения. Помимо этого, митингующие призывали расформировать НАТО.