ДНР, 22 марта, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки удержать город Артёмовск Донецкой Народной Республики при помощи немецких внедорожных мин PARM 2, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, выполняющий свои обязанности на данном участке фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Противотанковая мина на лазерном прерывании, с автономным блоком питания, произведенная в Германии, устанавливается вдоль лесополос с целью поразить бронетанковую и простую бронетехнику», — рассказал военный.

Также он отметил, что противотанковые мины PARM 1 и PARM 2 способны поразить военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров при помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял о практически полной блокаде Артёмовска. По его словам, на данный момент под контролем российской артиллерии находятся все ведущие в город дороги.