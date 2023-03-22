РИА Новости: в Европейском союзе обсуждают новые санкции против России

Брюссель, , 16:24 — REGNUM Страны Европейского союза обсуждают новые санкции против России. Об этом со ссылкой на информированный источник 22 марта сообщает РИА Новости.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства при этом подчеркнул, что какие-то конкретные меры пока не предложены.

«Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами — членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций», ― указал источник.

Он также указал на намерение Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале страны Евросоюза одобрили новый, десятый по счёту пакет антироссийских санкционных мер. В него вошли «более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий», а также индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, «поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и доставляющих дроны, используемые Россией в войне».

В марте Совет Евросоюза продлил до 15 сентября 2023 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций.

Читайте развитие сюжета: Глава ЕЦБ: Россия хорошо обходит санкции