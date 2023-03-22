Брюссель, 22 марта, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Страны Европейского союза обсуждают новые санкции против России. Об этом со ссылкой на информированный источник 22 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Собеседник агентства при этом подчеркнул, что какие-то конкретные меры пока не предложены.

«Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами — членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций», ― указал источник.

Он также указал на намерение Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале страны Евросоюза одобрили новый, десятый по счёту пакет антироссийских санкционных мер. В него вошли «более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий», а также индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, «поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и доставляющих дроны, используемые Россией в войне».

В марте Совет Евросоюза продлил до 15 сентября 2023 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций.