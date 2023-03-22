Все аэропорты Москвы ввели возможность посадки в самолет по электронным посадочным

Москва, , 16:23 — REGNUM Пассажиры всех аэропортов Москвы снова могут пользоваться электронными посадочными талонами. Об этом 22 марта сообщили РИА Новости.

Авиабилет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Садиться в самолет по электронному посадочному Министерство транспорта разрешило еще в 2019 году. Такие опции постепенно появились во всех аэропортах столицы. Однако в конце 2019 года аэропорт Внуково отказался от использования электронных посадочных талонов. Теперь же это право пассажиров возобновлено.

«Услугой могут воспользоваться пассажиры всех авиакомпаний на внутрироссийских направлениях», — сообщил представитель пресс-службы Внуково.

Решение о распространении опыта на международные направления будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних рейсах.

Пассажиры аэропортов Шереметьево и Домодедово могут использовать электронные посадочные как на внутренних, так и на международных рейсах.

По новым правилам, введённым в 2019 году, в России разрешили пропуск в аэропорт по электронным посадочным талонам. В ряде аэропортов Москвы были установлены автоматизированные турникеты, которые позволяли пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна.