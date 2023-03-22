Берлин, 22 марта, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Германия заинтересована в получении дешёвых энергоносителей, которые может предоставить Россия, поэтому Берлину нужно оставить возможности для восстановления экономических отношений с Москвой. Об этом в интервью немецкому журналу Focus заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По мнению политика, ремонт «Северных потоков» будет хорошей возможностью для этого. Он отметил, что пока ещё есть возможность провести ремонтные работы на трубопроводах, но потом её не будет.

«Эта инфраструктура обошлась примерно в восемь миллиардов евро и может транспортировать как водород, так и газ. В будущем этот газопровод может стать возможностью для России восстановить экономические отношения с Германией», — сказал Кречмер.

Он отметил, что восстановление отношений ФРГ и РФ может начаться и через несколько лет, но готовиться к этому нужно уже сейчас.

В России в связи с подрывами «Северных потоков» возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. По версии американского журналиста Сеймура Херша, к диверсии причастны США и Норвегия. 21 марта президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в котором призвали провести объективное, непредвзятое и профессиональное расследование данного инцидента.