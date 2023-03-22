Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева по Украине

Москва, , 16:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве мирный план Киева по ситуации на Украине. Об этом журналистам 22 марта заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, украинский мирный план не обсуждался», — сказал Песков, отметив, что обсуждался лишь мирный план Китая.

Представитель Кремля отметил, что сожаление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Китай не ответил на его предложение присоединиться к мирному плану Киева, касается китайско-украинских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. В частности, стороны подписали заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере, указал Путин.

Владимир Зеленский на саммите G20 выдвинул мирный план из десяти пунктов. В свою очередь, в Москве уточнили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма. В МИД РФ затем назвали идею Киева по проведению «мирного саммита» на площадке ООН пиар-акцией Вашингтона.