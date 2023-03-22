Белгород, 22 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгородской области со стороны украинских военных погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе. Об этом 22 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

Он уточнил, что большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия.

«К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», ― написал в сообщении в Telegram-канале глава областной администрации.

Кроме того, отметил Гладков, осколками снарядов повреждены три частных домовладения. В зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро — и газоснабжение на территории села.

Губернатор отметил, что аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 марта система противовоздушной обороны в Белгороде сбила две ракеты, осколки боеприпасов попали в административные и жилые здания.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены два вагона восстановленного поезда. Один из сбитых снарядов упал в районе одного из путей железнодорожного вокзала города. Впоследствии произошёл взрыв.