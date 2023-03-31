Москва, 31 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. С 2025 года в России стартует новый масштабный проект по оздоровлению рек и озёр, который позволит улучшить качество жизни миллионов людей. Единый водный проект объединит существующие водные программы и расширит их действие на всю страну.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Расчистка берегов рек

Проект предполагает строительство очистных сооружений в населённых пунктах, модернизацию промышленных предприятий, снижение уровня агрохимикатов и биогенных соединений, ликвидацию ОНВОС (объектов накопленного вреда окружающей среде), расчистку русел рек, озёр, водохранилищ, очистку от мусора берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений.

От наличия и состояния водоемов зависит качество жизни населения, здоровье, продовольственная безопасность и функционирование многих отраслей экономики. В настоящее время важную задачу — обеспечить баланс экономики и окружающей среды — в России уже помогает осуществить национальный проект «Экология», реализуемый с 2019 года. Он включает в себя три федеральных проекта (ФП), связанных с водными ресурсами.

За четыре года реализации нацпроекта его «водная» часть позволила улучшить качество жизни миллионов россиян. В ходе реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» расчищено более 350 километров русел рек, причем более половины только за 2022 год.

Администрация Пичаевского района Тамбовской области Расчистка участка реки Пичаевка в Тамбовской области

В поддержку федерального проекта проведено 21,9 тыс. акций «Вода России», 1,3 млн волонтеров расчистили 31 тыс. км береговой полосы, а объем собранного мусора составил почти 150 тысяч кубометров.

«Расчистки рек способствуют комплексному развитию территорий, снимают социальное напряжение. Благоустройство территорий у воды обеспечивает комфортный отдых, условия для туризма и спорта на свежем воздухе. Результаты проекта позволили улучшить экологические условия жизни более 12,5 млн человек, это почти на 2 млн человек больше, чем ожидалось», - прокомментировала ИА REGNUM замруководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Наталия Сологуб.

Жители прибрежных районов на себе ощутили изменения. В Тамбовской области, идут работы по расчистке участка реки Пичаевка. Его жители давно жаловались на плачевное состояние водоема.

«Поверхностные стоки от дождей и таяния снега несут в себе грязь с прилегающих к водоему улиц и территорий. Мало того, усугубляет положение бесконтрольный выпуск канализационных вод с построенных в охранной зоне домов. Поэтому реке или водоему становится все труднее справиться с возрастающей нагрузкой. В результате в геометрической прогрессии берега захламляются, зарастают, водоемы покрываются мусором. Поэтому, очень хорошо, что, наконец, обратили внимание на расчистку реки», — говорит жительница села Пичаево Татьяна Бадина.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» позволил построить и реконструировать на берегах великой реки 93 очистных сооружения, 24 из них появились в 2022 году. Кроме того, для улучшения водообмена в низовьях Волги введены в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений. Расчищена почти 21 тысяча гектар акватории, восстановлено более тысячи км водных объектов Нижней Волги.

Так, в ноябре 2022 года Волго-Ахтубинская пойма пополнилась еще одним восстановленным ериком и двумя новыми сооружениями для пропуска воды. Работы на ерике Суходоле заняли два года, теперь он и зависящие от него водные объекты стали чище и здоровее. А новые сооружения на ериках Шумроватый и Жерновой увеличат водоток в этой части поймы.

В ноябре 2022 года открытие новых очистных сооружений рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» стало большим событием для жителей чувашского села Порецкое. На протяжении многих лет здесь остро стояла проблема очистки сточных вод из-за износа старого комплекса, построенного еще в 1968 году. В 2020 году очистной комплекс села Порецкое включили в подпрограмму «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

«Раньше я был вынужден пользоваться водой из колонки, так как из крана шла ржавая, непригодная даже для домашних нужд. Всю жизнь это доставляло мне серьезные неудобства — приходилось каждый раз ходить за водой с большими вёдрами. Я считаю, доступ к чистой воде должен быть в каждом доме», — поделился селянин Евгений

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Очистное сооружение в Чувашии

В Волгограде в рамках реализации ФП «Оздоровление Волги» на острове Голодном создают новую систему очистки стоков от химических примесей.

«Очень важно очищать воду от фосфатов и других соединений фосфора, так как это, в первую очередь, способствует сбережению биологического разнообразия нашей великой реки, сохранению ее природных богатств для следующих поколений. Сейчас в «бытовой химии» используется очень много фосфоорганики — те же ПАВы (поверхностно-активные вещества). Хорошо, что при строительстве новых очистных сооружений учитывается этот фактор и внедряются соответствующие технологии», — считает волгоградец Алексей Дроботов

Администрация Волгограда В Волгограде на острове Голодном создают систему очистки стоков от химических примесей

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» созданы 11 наблюдательных пунктов для экологического мониторинга. Идет работа по строительству и реконструкции очистных сооружений на берегах Байкала. Также в 2022 году завершилась рекультивация 8 свалок на заповедных землях Байкальской природной территории общей площадью почти 29 га.

«Национальный проект «Экология» позволил остановить деградацию десятков рек и озер, вернуть им здоровое состояние. За 4 года от многолетних донных отложений, мусора и растительности освободили 440 км русел рек и более 17 000 га акваторий водохранилищ (что сопоставимо с площадью небольшой европейской страны), которые являются питьевыми источниками», — говорит замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

На 2023 год для оздоровления и экологического восстановления рек, озёр и водохранилищ России Росводресурсы запланировали 100 мероприятий в 55 регионах. К концу года планируется расчистить 68 км русел рек. Подведомственный Федеральному агентству водных ресурсов «Центррегионводхоз», который отвечает за сохранность водохранилищ, планирует избавить от излишней растительности, мусора и древесного хлама больше 3 тысяч га акваторий. Это позволит улучшить экологические условия жизни еще для 822 тысяч человек.

Среди новых объектов проекта «Сохранение уникальных водных объектов» — река Сунжа в Ингушетии, река Сура в Чувашии, озёра Галическое и Святое в Костромской области, река Фарс в Адыгее, озеро Беленькое в Томской области.

По проекту «Оздоровление Волги» до конца 2024 года планируется восстановить 1,24 тысячи гектаров водных объектов, расчистить 239,2 км русел, построить 80 водопропускных сооружений.

В рамках проекта «Сохранение озера Байкал» в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию построенные заново и реконструированные очистные сооружения в Забайкальском крае. Также проводятся работы по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ и канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска. Эти работы планируется завершить в конце 2024 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Нацпроект «Экология» включает в себя три федеральных проекта, связанных с сохранением водных ресурсов. Все мероприятия по ним запланированы до 2024 года. Однако уже принято решение, что после завершения нацпроекта работа по оздоровлению водных ресурсов продолжится. В 2025 году для большего охвата по поручению президента Владимира Путина формируется объединенный водный федеральный проект с горизонтом планирования на 2025–2030 годы. Готовятся научные обоснования будущих проектов, прорабатывается список мероприятий, в которые войдут притоки Дона, Камы, Иртыша, Урала, Терека.