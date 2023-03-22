В офисе Зеленского сообщили, что он побывал на позициях ВСУ под Артёмовском

Москва, , 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ на артёмовском направлении, где выслушал доклады военачальников и вручил награды военным. Об этом сообщили 22 марта в офисе главы республики.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточнения конкретного места, где побывал украинский президент, нет, однако утверждается, что в ходе поездки «он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке передовой», пишет ТАСС.

В феврале 2023 года Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявлял, что ВСУ не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». В марте украинский лидер сообщил, что намерен усилить оборону Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта о том, что город Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он отметил, что все дороги, ведущие в город, находятся под контролем российской артиллерии.