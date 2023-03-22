Берлин, , 15:56 — REGNUM Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу Месут Озил в своих аккаунтах в социальных сетях подтвердил информацию о том, что принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока.

Месут Озил © Алексей Филиппов/РИА Новости

«После долгих размышлений я объявляю о своем уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом на протяжении почти 17 лет. Я невероятно благодарен за эту возможность», — написал Озил на своей странице в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Немецкий футболист турецкого происхождения добавил, что такое решение связано с состоянием здоровья. В последние два месяца хавбек получил несколько серьезных травм.

В последний раз Месут Озил выходил на поле 2 февраля 2023 года в матче «Истанбул Башакшехир» — «Кайсерспор» (0:1). Ранее полузащитник также выступал за «Шальке-04» из Гельзенкирхена, «Вердер» из Бремена (оба — Германия), мадридский «Реал» (Испания), лондонский «Арсенал» (Великобритания) и «Фенербахче» (Турция).

За «Истанбул Башакшехир» Месут Озил выступал с 14 июля 2022 года после перехода из «Фенербахче» на правах свободного агента. В составе клуба из Стамбула футболист сыграл лишь в семи матчах во всех турнирах, проведя на поле суммарно 143 минуты.