Москва, , 15:55 — REGNUM За прошедшие сутки российские военные в ходе специальной операции уничтожили два склада Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 марта сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа самоходной артиллерийской установки «Малка» в зоне СВО © Станислав Красильников/ТАСС

Так, по его словам, склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны был уничтожен в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области.

«Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Конашенков также сообщил, что на купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск были уничтожены более 50 украинских военнослужащих. Удары ВС РФ нанесли по подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен тайник с гранатомётом и гранатами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп. Собственник гаража, где и был обнаружен тайник с боеприпасами, на данный момент находится на подконтрольной Вооружённым силам Украины территории.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 110 военных